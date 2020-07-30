30 Июль 2020 2020-07-30T14:46:13+03:00

Пассажир мотоцикла погиб в жуткой аварии в Смоленской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб

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38-летний мужчина погиб в жуткой аварии в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД, ДТП произошло около 11.10 29 июля в районе дома №12 по улице Смоленская в Духовщине.

28-летний водитель без прав на незарегистрованном мотоцикле «Иж Юпитер-3» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в столб. Молодого мужчину госпитализировали в КБСМП.

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ИСТОЧНИК KP.RU