Оборудование и лекарства украли из врачебной амбулатории в Смоленской области
Неизвестные «обчистили» кабинет врача, физиокабинет и лабораторию
Оборудование и лекарства украли из врачебной амбулатории в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В селе Высокое Новодугинского района медицинское оборудование и лекарства украли из здания врачебной амбулатории. Сумма ущерба составила более 307 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Вязьмы.
Мужчина пояснил, что планировал продать украденное. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Читай также:
В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей. 10 участников сообщества «охотились» на состоятельных жителей региона и вынуждали их отдать ценности (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU