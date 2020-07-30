30 Июль 2020 2020-07-30T17:05:28+03:00

Оборудование и лекарства украли из врачебной амбулатории в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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В селе Высокое Новодугинского района медицинское оборудование и лекарства украли из здания врачебной амбулатории. Сумма ущерба составила более 307 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Вязьмы.

Мужчина пояснил, что планировал продать украденное. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU