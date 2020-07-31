Стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске

31 Июль 2020 2020-07-31T09:16:51+03:00

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На улице Николаева продолжается реконструкция дороги. В настоящее время бригады обустраивают пешеходные дорожки, меняют трамвайные пути и обновляют покрытие проезжей части.

- Для удобства перемещения пешеходов на ряде участков уложена плитка, однако ремонт там имеет ещё не финальный вид. Подрядчик обязуется устранить все недостатки к моменту сдачи улицы, - сообщили в пресс-службе городской администрации, отметив, что перед введением объекта в эксплуатацию, улицу обследуют комиссионно. Только после этого будет произведена оплата работ.

Также представители властей обращают внимание, что после ремонта дороги в течении нескольких лет перед подрядчиком будет действовать период гарантийных обязательств.

Ранее "КП" сообщала, что ближе к осени за газонах появятся взрослые деревья. Саженцы высотой около 4-х метров привезут из питомника.

ИСТОЧНИК KP.RU