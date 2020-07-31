2020-07-31T12:24:47+03:00
Общество

Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске

Власти задумались о модернизации системы пассажирских перевозок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске. Фото: из архива издания.Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске. Перспективы развития транспортной инфраструктуры города обсудили на совещании у губернатора Алексея Островского. Участие приняли мэр Андрей Борисов и представители компании-инвестора, которая рассматривает возможность развития своего бизнеса на территории нашего региона.

Отмечается, что аналогичный пилотный проект уже успешно реализован в соседнем регионе.

Первым делом, изменения могут коснуться трамваев.

В администрации Смоленска отмечают, что инвестор специализируется на производстве транспорта вместимостью от 16 до 165 пассажиров. В них есть пандусы и места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Часть машин оборудована кондиционерами.

Участники встречи обсудили новую схему пассажирских перевозок и возможности приобретения нового транспорта.

Ранее стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске. Привычный жителям столицы региона асфальт на пешеходных дорожках заменит плитка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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