31 Июль 2020 2020-07-31T15:40:50+03:00

До 1 сентября рабочие установят остановки и дорожные знаки

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В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново», сообщает администрация региона. Работы идут по графику и будут завершены к 1 сентября.

- На этой дороге интенсивный поток движения автомобилей, направляющихся из Сафонова, Дорогобужа, Ельни в направлении соседних регионов и Республики Беларусь. Долгое время она была в неудовлетворительном состоянии. Проводимый ремонт радует и автомобилистов, и местных жителей, - сообщил глава района Валерий Новиков

Работы оцениваются в 177 млн рублей. Средства выделены из бюджета области.

Ранее стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске. Привычный жителям столицы региона асфальт на пешеходных дорожках заменит плитка.

ИСТОЧНИК KP.RU