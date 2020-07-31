2020-07-31T15:40:50+03:00
Общество

В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги

До 1 сентября рабочие установят остановки и дорожные знаки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги. Фото: администрация Смоленской области.В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги. Фото: администрация Смоленской области.
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В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги «Рославль – ЕльняДорогобужСафоново», сообщает администрация региона. Работы идут по графику и будут завершены к 1 сентября.

- На этой дороге интенсивный поток движения автомобилей, направляющихся из Сафонова, Дорогобужа, Ельни в направлении соседних регионов и Республики Беларусь. Долгое время она была в неудовлетворительном состоянии. Проводимый ремонт радует и автомобилистов, и местных жителей, - сообщил глава района Валерий Новиков

Работы оцениваются в 177 млн рублей. Средства выделены из бюджета области.

Ранее стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске. Привычный жителям столицы региона асфальт на пешеходных дорожках заменит плитка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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