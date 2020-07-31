В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги
В Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново», сообщает администрация региона. Работы идут по графику и будут завершены к 1 сентября.
- На этой дороге интенсивный поток движения автомобилей, направляющихся из Сафонова, Дорогобужа, Ельни в направлении соседних регионов и Республики Беларусь. Долгое время она была в неудовлетворительном состоянии. Проводимый ремонт радует и автомобилистов, и местных жителей, - сообщил глава района Валерий Новиков
Работы оцениваются в 177 млн рублей. Средства выделены из бюджета области.
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ИСТОЧНИК KP.RU