В Смоленске чиновники здравоохранения допустили халатность на 72 млн рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T17:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудников смоленского департамента по здравоохранению обвиняют в халатности. СКР нашел нарушения в закупке шести подвижных флюроографических кабинетов от 17 июня 2019 года. Выяснилось, что комплексы были укомплектованных оборудованием, не предусмотренным регистрационными удостоверениями к ним. В результате чего их невозможно использовать по назначению.

Сумма ущерба оценивается в 72 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Читай также:

10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области. Транспорт укомплектован специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам и их транспортировки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU