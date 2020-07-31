В Смоленске чиновники здравоохранения допустили халатность на 72 млн рублей
Сотрудников смоленского департамента по здравоохранению обвиняют в халатности. СКР нашел нарушения в закупке шести подвижных флюроографических кабинетов от 17 июня 2019 года. Выяснилось, что комплексы были укомплектованных оборудованием, не предусмотренным регистрационными удостоверениями к ним. В результате чего их невозможно использовать по назначению.
Сумма ущерба оценивается в 72 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье халатность.
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ИСТОЧНИК KP.RU