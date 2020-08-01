Подпольный банк накрыли в Смоленске

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:22:13+03:00

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Смоленские полицейские накрыли подпольный банк. Больше трех лет – с июля 2015 года по сентябрь 2018-го – сотрудники организации занимались инкассацией средств предпринимателей, исключив банковские операции и проводимые по ним средства из-под государственного контроля. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 59,5 млн рублей.

- В преступной группе работали шесть человек. Они создали хозяйствующий субъект, являющийся по специфике своей деятельности нелегальным банком, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности. Обвинительное заключение в отношении одного человека – 40-летней смолянки – утверждено. Ранее с ней было заключено досудебное соглашение. В отношение остальных фигурантов дела продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU