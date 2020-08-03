3 Авг. 2020 2020-08-03T08:14:16+03:00

Движение трамваев на Киселевку возобновилось в Смоленске. Фото: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.

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Движение трамваев на Киселевку возобновилось в Смоленске. Электротранспорт снова следует до рынка и обратно, сообщает МУТТП.

Сотрудники предприятия отмечают, что ремонт реконструкции участка магистральной теплосети в районе трамвайных путей на перекрестке улиц 25 Сентября — Рыленкова, проводимой ПАО «Квадра — Смоленская генерация» завершен.

Ранее "КП" писала, что в Рославльском районе ремонтируют 12,5 км дороги. До 1 сентября рабочие установят остановки и дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU