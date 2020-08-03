3 Авг. 2020 2020-08-03T08:25:14+03:00

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Смолянку обманул лже-покупатель сапог в интернете: женщина разместила объявление о продаже б/у вещи в интернете и практически сразу же пострадала из-за своей доверчивости.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД, ей позвонил неизвестный и в разговоре уточнил реквизиты карты, чтобы, якобы, перевести деньги за покупку. Но через некоторое время смолянка сама осталась без средств, которые хранились на счету. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU