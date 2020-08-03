3 Авг. 2020 2020-08-03T08:48:26+03:00

Проезд в маршрутке в Смоленске можно оплатить картой. Фото: ВКонтакте.

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Проезд в маршрутке в Смоленске можно оплатить картой, сообщают смоляне в паблике «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На ряде муниципальных маршрутов появилась безналичная оплата, при этом пассажиры даже могут сэкономить.

Например, при бесконтактной оплате проезда на автобусах 41н пассажиры платят на два рубля меньше – стоимость проезда составляет 21 рубль.

Скидка на проезд действует до 1 октября.

Проезд в маршрутке в Смоленске можно оплатить картой. Фото: ВКонтакте.

Ранее "КП" сообщал о возобновлении трамвайного сообщения с Киселевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU