2020-08-03T09:26:13+03:00
Общество

Смоленские власти рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

В школьных линейках, скорее всего, примут участие только 1 и 11 классы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Школьные линейки хотят проводить с участием 1 и 11 классов. Фото: pixabay.com.Школьные линейки хотят проводить с участием 1 и 11 классов. Фото: pixabay.com.
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Смоленские школы готовят к Дню знаний – в зданиях проходит необходимый ремонт и работы по устранению замечаний надзорных органов. Однако сядут ли дети за парты 1 сентября станет известно только 20 августа, когда в регион придут официальные документы Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам заместителя губернатора Виты Хомутовой, пока все развивается по благополучному сценарию.

Тем не менее, не исключено, что школы в любой момент могут закрыться на карантин, пишет «Рабочий путь». Поэтому в преддверии начала учебного года педагоги в дистанционном формате проходят курсы повышения квалификации и переподготовку.

Также замгубернатора отметила, что учебный процесс будет строиться таким образом, чтобы дети в школах контактировали как можно реже. Поэтому, в линейках скорее всего, примут участие только 1 и 11 классы. Кроме того, большое внимание будет уделяться проветриванию и уборке помещений и гигиене рук.

Ранее "КП" сообщал о возможном введении учебного года в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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