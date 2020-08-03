Смоленские власти рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Смоленские школы готовят к Дню знаний – в зданиях проходит необходимый ремонт и работы по устранению замечаний надзорных органов. Однако сядут ли дети за парты 1 сентября станет известно только 20 августа, когда в регион придут официальные документы Министерства просвещения Российской Федерации.
По словам заместителя губернатора Виты Хомутовой, пока все развивается по благополучному сценарию.
Тем не менее, не исключено, что школы в любой момент могут закрыться на карантин, пишет «Рабочий путь». Поэтому в преддверии начала учебного года педагоги в дистанционном формате проходят курсы повышения квалификации и переподготовку.
Также замгубернатора отметила, что учебный процесс будет строиться таким образом, чтобы дети в школах контактировали как можно реже. Поэтому, в линейках скорее всего, примут участие только 1 и 11 классы. Кроме того, большое внимание будет уделяться проветриванию и уборке помещений и гигиене рук.
Ранее "КП" сообщал о возможном введении учебного года в новом формате.
ИСТОЧНИК KP.RU