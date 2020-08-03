Chevrolet Niva перевернулась на крышу на улице Минской в Смоленске
Водитель получил серьезные травмы
Chevrolet Niva перевернулась на крышу на улице Минской в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Chevrolet Niva перевернулась на крышу на улице Минской в Смоленске. В отделе пропаганды областного УГИБДД говорят, что машина наехала на бордюрный камень и водитель потерял управление.
ДТП произошло около двух часов ночи 2 августа. По факту случившегося проходит проверка. Водитель получил серьезные травмы.
Ранее рабочий получил травмы во время работ на крыше. СКР проводит проверку компании, где работал мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU