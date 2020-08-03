3 Авг. 2020 2020-08-03T15:10:34+03:00

Исследования на новом оборудовании начнут проводить в ближайшее время

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В Гагаринской ЦРБ появился современный томограф, сообщает пресс-служба администрации региона. Полностью оборудованы два кабинета – в одном разместили оборудование, в другом – пульт.

– Через неделю они должны завершиться. После получения санитарно-эпидемиологического заключения, которое выдает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия [Роспотребнадзор], кабинет начнет свою работу, - заверил Александр Савицкий, главный врач Гагаринской ЦРБ.

Отмечается, что новое оборудование даст возможность проводить широкий спектр исследований – диагностику опорно-двигательного аппарата, сосудов головного мозга, сердечно-сосудистых заболеваний и даже позволяет выявлять у пациентов типичные симптомы коронавирусной инфекции в течение нескольких минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU