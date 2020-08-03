Стали известны районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
«Плюс» 12 новых заболевших Covid-19 выявлено в Смоленске за последние сутки, еще два человека заболели в Монастырщине и один в Сафоново. Оперативный штаб представил свежие данные по заболевших в районах области.
По данным на 3 августа, с больничного вышли еще 51 житель региона. Общее число людей, просидевших на карантине по коронавирусу, выросло до 4286 человек.
Подробную картину по заболеваемости можно посмотреть здесь.
Карта распространения коронавируса в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
Ранее "КП" сообщал, как будут работать школы с 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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