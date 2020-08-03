В Смоленском Поозерье появится «тропа босых»

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:01:50+03:00

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В дендропарке Смоленского Поозерья в деревне Боровики идут работы по обустройству так называемой «тропы босых», сообщает пресс-служба нацпарка.

Сейчас силами волонтеров и сотрудников парка закладывается подстилка, идет благоустройство территории.

Отмечается, что на тропе туристы могут встретить крупные и мелкие валуны, гальку с песком, сосновые и еловые шишки, глину, бревна, спилы деревьев, тростник, мох, торф и многое другое.

Открытие тропы состоится в самое ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU