В Смоленском Поозерье появится «тропа босых»
Туристов приглашают оценить новую достопримечательность
В Смоленском Поозерье появится «тропа босых» Фото: пресс-служба нацпарка.
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В дендропарке Смоленского Поозерья в деревне Боровики идут работы по обустройству так называемой «тропы босых», сообщает пресс-служба нацпарка.
Сейчас силами волонтеров и сотрудников парка закладывается подстилка, идет благоустройство территории.
Отмечается, что на тропе туристы могут встретить крупные и мелкие валуны, гальку с песком, сосновые и еловые шишки, глину, бревна, спилы деревьев, тростник, мох, торф и многое другое.
Открытие тропы состоится в самое ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU