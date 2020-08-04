4 Авг. 2020 2020-08-04T06:49:34+03:00

Понаблюдать за игрой воды можно у музыкального училища и в парке Блонье

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Два фонтана возобновили работу в Смоленске. Понаблюдать за игрой воды можно у музыкального училища и в парке Блонье. Два других фонтана – у памятника Пушкина и на улице Барклая-де-Толли – припустят сезон. В скверах, где они установлены проходят ремонтные работы по благоустройству территорий.

Между тем, на улице Дзержинского продолжаются работы по обновлению сквера от памятника Федору Коню до нового Колеса обозрения. В рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада.

ИСТОЧНИК KP.RU