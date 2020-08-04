2020-08-04T07:01:02+03:00
Общество

Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске

Просьбы местных жителей услышаны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.
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Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске. На их месте теперь чистота и порядок.

Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Напомним, о демонтаже старых строений просили местные жители, отмечая, что сараи не только портят внешний вид города, но и представляют опасность для окружающих.

В пресс-службе городской администрации отмечалось, что прежние власти Смоленска не занимались проблемой подобных строений. В июле 2020 года двор посетил Губернатор. Алексей Островский попросил систематически решать проблему с ветхими строениями, не дожидаясь пока на нее укажут смоляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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