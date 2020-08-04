2020-08-04T10:13:05+03:00
Общество

65 смолян стажи жертвами клещей

В пяти случаях паразиты были переносчиками болезни Лайма
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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65 смолян стажи жертвами клещей. Фото: pixabay.com.65 смолян стажи жертвами клещей. Фото: pixabay.com.
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65 смолян стажи жертвами клещей за последнюю неделю. В пяти случаях паразиты были переносчиками болезни Лайма.

Всего с начала года от кровопийц пострадали 990 человек.

Исследования показали, что из 274 клещей снятых с людей с начала года в 50 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 6 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Смолян просят быть внимательными и время от времени осматривать одежду во время прогулок на улице, а лучше, перед тем как отправиться на природу, обработать вещи репеллентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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