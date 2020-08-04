4 Авг. 2020 2020-08-04T10:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

65 смолян стажи жертвами клещей за последнюю неделю. В пяти случаях паразиты были переносчиками болезни Лайма.

Всего с начала года от кровопийц пострадали 990 человек.

Исследования показали, что из 274 клещей снятых с людей с начала года в 50 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 6 – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Смолян просят быть внимательными и время от времени осматривать одежду во время прогулок на улице, а лучше, перед тем как отправиться на природу, обработать вещи репеллентами.

Читай также:

Два фонтана возобновили работу в Смоленске. Понаблюдать за игрой воды можно у музыкального училища и в парке Блонье (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU