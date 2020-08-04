2020-08-04T10:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области

В регионе растет число смертельных исходов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области. За последние сутки в регионе зафиксировано два новых летальных исхода.

В тоже время заболеваемость продолжает снижаться - +16 человек выявлено за сутки, +74 выздоровели.

Напомним, 10 августа будет решаться вопрос о продлении или смягчении ограничительных мер. Ранее власти рассказали, что ждет школы в новом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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