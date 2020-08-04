2020-08-04T15:07:28+03:00
Общество

Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать

На территории зеленой зоны появятся дорожки, скамейки для отдыха, цветники, место для выгула собак
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать. Фото: администрация г. Смоленска.Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать. Фото: администрация г. Смоленска.
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Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать – «Зеленстрой» выкосил траву и приступил к спилу аварийных деревьев. В пресс-службе администрации Смоленска сообщили, что вскоре на территории зеленой зоны появятся дорожки, скамейки для отдыха, цветники, место для выгула собак.

Напомним, о благоустройстве участка более 8 тысяч квадратных метров ранее попросили жители домов №№ 47а, 47г и 31. После чего землю перевели из областной собственности категории застройки в «благоустройство» и передали в постоянное пользование муниципальному учреждению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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