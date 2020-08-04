2020-08-04T16:58:02+03:00
Общество

Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат

Около дома №18 пройдут работы по строительству водопроводного колодца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат. Фото: из архива издания.Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат. Фото: из архива издания.
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Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат 5 августа, сообщает городская администрация. Около дома №18 пройдут работы по строительству водопроводного колодца.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным трудностям и на один день – с 09.00 до 21.00 – воспользоваться путями объезда участка.

Кроме того, до 18 августа вводятся ограничения на проезд по улице Попова. Общественный транспорт также изменит маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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