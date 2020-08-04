2020-08-04T10:14:48+03:00
Общество

Движение транспорта на улице Попова в Смоленске частично перекроют

Искать пути объезда автомобилистам придется две недели
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске на участке улицы Попова закрыли движение транспорта. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске на участке улицы Попова закрыли движение транспорта. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске на участке улицы Попова закрыли движение транспорта, сообщает городская администрация. В районе дома 104а пройдет ремонт теплосетей. Автомобилистам придется искать пути объезда на протяжении двух недель.

Маршрутки и автобусы с 4 по 18 августа будут перевозить пассажиров следующим образом: - № 20н, 25, 25н, 56 по проспекту Строителей, улице Рыленкова, до дома 104 по улице Попова (в обратном направлении); - № 2 по улице Рыленкова до дома 104 по улице Попова (в обратном направлении); - № 34, 34н, 35н, 40н, 44н, 58 до дома 49б по улице Рыленкова (в обратном направлении); - движение троллейбусов № 3 и 4 отменено.

Ранее «КП» сообщала, что на улице Дзержинского установили максимальную скорость движения, а в некоторых маршрутках проезд можно оплатить картой и сэкономить два рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину
104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске
65 смолян стажи жертвами клещей
В Смоленске начали поиски 45-летнего мужчины
Движение транспорта на улице Попова в Смоленске частично перекроют
Смолянин «скормил» банкомату 27 билетов «банка приколов»
Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске
Аварийные сараи снесли на улице Ленина в Смоленске
Два фонтана возобновили работу в Смоленске
В Смоленском Поозерье появится «тропа босых»
В Гагаринской ЦРБ появился современный томограф
Chevrolet Niva перевернулась на крышу на улице Минской в Смоленске
Стали известны районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
В Смоленске четыре крупных улицы ремонтируют по графику
В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО
Смоленские власти рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Смоляне сообщили об опасных играх детей на карьере
Проезд в маршрутке в Смоленске можно оплатить картой
Смолянку обманул лже-покупатель сапог в интернете
Движение трамваев на Киселевку возобновилось в Смоленске
Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске
Подпольный банк накрыли в Смоленске
Часть ограничений отменили из-за коронавируса в Смоленской области