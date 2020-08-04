Движение транспорта на улице Попова в Смоленске частично перекроют

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:14:48+03:00

В Смоленске на участке улицы Попова закрыли движение транспорта. Фото: из архива администрации Смоленска.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на участке улицы Попова закрыли движение транспорта, сообщает городская администрация. В районе дома 104а пройдет ремонт теплосетей. Автомобилистам придется искать пути объезда на протяжении двух недель.

Маршрутки и автобусы с 4 по 18 августа будут перевозить пассажиров следующим образом: - № 20н, 25, 25н, 56 по проспекту Строителей, улице Рыленкова, до дома 104 по улице Попова (в обратном направлении); - № 2 по улице Рыленкова до дома 104 по улице Попова (в обратном направлении); - № 34, 34н, 35н, 40н, 44н, 58 до дома 49б по улице Рыленкова (в обратном направлении); - движение троллейбусов № 3 и 4 отменено.

Ранее «КП» сообщала, что на улице Дзержинского установили максимальную скорость движения, а в некоторых маршрутках проезд можно оплатить картой и сэкономить два рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU