«Бесхозные» кладбища нашла прокуратура в Смоленском районе. Фото: pixabay.com.

Ряд земельных участков, на которых расположены «бесхозные» кладбища» нашла прокуратура. В пресс-службе ведомства отмечают, что земля не стояла на балансовом учете администраций сельских поселений и не была оформлена в собственность администраций.

- Суд рассмотрел 6 исковых заявлений, все они удовлетворены. Ответственные лица приступили к исполнению решения суда.

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