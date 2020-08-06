Площадку для выгула собак оборудовали в Реадовском парке в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Площадку для выгула и дрессировки собак оборудовали в Реадовском парке в Смоленске. На огороженной территории разместили тренажеры для отработки простейших команд, дог-боксы, а также лавочки.

Ранее подобные площадки появились в Заднепровье и парке Соловьиная роща.

Также в Реадовке появилась площадка для занятий спортом.

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