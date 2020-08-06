Смолянин отправится колонию за чудовищное убийство знакомого. Фото: pixabay.com.

Смолянин отправится колонию строгого режима на 6 лет за чудовищное убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Напомним, 26 декабря 2019 года подсудимый выпивал в садовом доме, расположенном в поселке Тихвинка СНТ «Железнодорожник», и во время застолья поругался с одним из приглашенных.

- Подсудимый взял нож и нанес лежавшему на кровати потерпевшему не менее 4 ударов в область груди, рук и ног, - сообщили в СКР.

Мужчина скончался от тяжелых травм до приезда скорой.

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