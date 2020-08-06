Лампы для больниц начали производить в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Одна из смоленских фирм переориентировалась на выпуск востребованной в период пандемии продукции - безозоновых бактерицидных ламп, которые широко применяют больницах.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что продукция совершенно безопасна для человека и эффективна в борьбе с опасными микроорганизмами.

В день завод способен выпускать 80 тысяч ламп. После удовлетворения горячего спроса на отечественном рынке, компания планирует начать экспорт в Восточную и Западную Европу.

Ранее "КП" сообщал, что в Смоленской области появится завод по переработке торфа. Производство планируют запустить в конце лета.