Промышленный район соединят дорогой с трассой «Смоленск-Брянск». Фото: из архива администрации Смоленска.
Транспортное сообщение намерены улучшить с микрорайоном Алтуховка. В ближайшие годы местные власти займутся строительством новой дороги.
Как сообщила глава Смоленского района Ольга Павлюченкова, средства на проектирование нового объекта выделены.
Но, так как участок сложный и дорога проходит по частным землям, построить его будет не просто.
Разрабатывать проект будут в 2021 году.
Ранее "КП" сообщал о пуске трамвайного сообщения по улице Николаева. Электротранспорт пустят через пару дней.