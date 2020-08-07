Промышленный район соединят дорогой с трассой «Смоленск-Брянск». Фото: из архива администрации Смоленска.

Транспортное сообщение намерены улучшить с микрорайоном Алтуховка. В ближайшие годы местные власти займутся строительством новой дороги.

Как сообщила глава Смоленского района Ольга Павлюченкова, средства на проектирование нового объекта выделены.

Но, так как участок сложный и дорога проходит по частным землям, построить его будет не просто.

Разрабатывать проект будут в 2021 году.

Ранее "КП" сообщал о пуске трамвайного сообщения по улице Николаева. Электротранспорт пустят через пару дней.