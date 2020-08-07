Смолянка после ДТП хотела обмануть страховую компанию. Фото: pixabay.com.

Смолянка после ДТП хотела обмануть страховую компанию, сообщив ложные сведения о характере технических повреждений автомобиля после аварии. Женщина претендовала на 319 тысяч рублей, однако, изучив документы, страховой агент засомневался в честности автолюбительницы и обратился в полицию.

- Дознавателями первого отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», - сообщили в УМВД России по региону.

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