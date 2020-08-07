Гостиницу на проспекте Гагарина в Смоленске могут открыть в начале 2021 года. Фото: администрация Смоленской области.

Пятизвездочную гостиницу «Мегаполис-Смоленск» на проспекте Гагарина могут открыть в начале 2021 года, сообщил генеральный директор Вячеслав Тофоров. В здании будет бассейн, СПА-зона, зал для конференций, караоке и летняя веранда. Номерной фонд разместится с 3 по 13 этаж. В свою очередь, 14 этаж – технический и предназначен для установки инженерного оборудования. На крыше будет оборудована летняя веранда на 49 человек.

Недалеко от здания разместится вместительная парковка. В настоящее время территория в 1,7 тыс. квадратных метров благоустраивается.

- На данный момент идет завершающая стадия облицовочных работ фасада здания, ведется внутренняя отделка помещений, - сообщил Вячеслав Тофоров.

Также гендиректор гостиницы отметил, что в здании будет использоваться самая современная система кондиционирования и вентиляции воздуха.

Ранее дизайнеры представили два проекта реконструкции сквера им. Юрия Гагарина, который находится рядом с гостиницей.