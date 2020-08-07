Смолян просят не оставлять машины на улице Кутузова. Фото: администрация г. Смоленска.

Администрация Смоленске обратилась к автомобилистам с просьбой не парковаться на улице Кутузова в ближайшие несколько дней. С 19.00 8 августа на дороге будут укладывать второй слой асфальта, а транспорт может помещать проведению работ.

Сообщается, что асфальтирование пройдет на четной стороне улицы.

В целом же, ремонт проезжей части выходит на финишную прямую. Напомним, дорога ремонтировалась на участке от самолета до танка Т-34. В рамках реконструкции заменены коммуникации, опоры уличного освещения, оборудованы съезды и заездные карманы, переделаны тротуары и др.

В то же время продолжается ремонт улицы Николаева, но в скором по новым трамвайным путям пойдет электротранспорт.