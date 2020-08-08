На перекрестке в Смоленске появился «говорящий пешеход». ФОТО: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

На перекрестке улицы Кирова - проспекта Гагарина в Смоленске появился «говорящий пешеход», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Так назвали яркие надписи «Отвлекись от телефона», «Прочтешь смс на другой стороне», «Возьми ребенка за руку», «По переходу только пешком».

Полицейские надеются, что рисунки отвлекут людей от телефонов и они будут внимательнее при переходе дороги.

Ранее на зебре на улице Соболева автобус сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу на «красный».