В Смоленске пройдут акции по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Фото: pixabay.com.

С 17 по 21 августа в Смоленске пройдут акции по предупреждению ДТП с участием пешеходов, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

- Наезды на пешеходов, как констатирует статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Анализ аварийности за 7 месяцев 2020 года показывает, что одним из основных видов совершения ДТП, в результате которых погибли либо получили ранения люди, продолжает оставаться наезд на пешехода, к которому приводят нарушение правил водителями и пешеходами, - отмечают полицейские.

Участников движения ждут беседы со стражами порядка.

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