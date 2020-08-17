Учителей смоленских школ заставят носить маски в новом учебном году

Новый учебный год готовит смоленским учителям новые требования. Фото: pixabay.com.

С 1 сентября учителя школ Смоленской области будут обязаны носить маски, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

Детей же подобные изменения не коснутся. Если школьники или их родители захотят носить маски, то никто не будет этому препятствовать.

Напомним, на традиционной линейке 1 сентября, которая пройдет во всех школах Смоленской области, скорее всего будут присутствовать только ученики 1 и 11 классов.