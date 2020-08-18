Стало известно, как пройдет новый учебный год в школах Смоленщины

У школьников Смоленщины будут измерять температуру в новом учебном году. Фото: pixabay.com.

Минпросвещения России и Роспотребнадзор разработали рекомендации для смоленских школ, которые помогут сохранить здоровье учителей и учеников в новом учебном году. О нововведениях рассказала пресс-служба Департамента Смоленской области по образованию и науке.

Так, у учителей и школьников будут регулярно проверять температуру. Пропускная система будет работать так, чтобы на входе не образовывалась толпа.

Теперь кабинеты регулярно необходимо проветривать и проводить в них дезинфекцию. Персонал пищеблоков должен носить маски и перчатки.

Кроме того, у каждого класса будет свой отдельный кабинет.

Напомним, на традиционной линейке 1 сентября, которая пройдет во всех школах Смоленской области, скорее всего будут присутствовать только ученики 1 и 11 классов.