Живую изгородь высадят на улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Живую изгородь из 6-метрового клена и пузыреплодника высадят на Николаева в сентябре после завершения основного этапа работ на улице. Деревья привезли из московского питомника. Специалисты рассчитывают, что с приживаемостью растений не будет проблем.

Также, по словам сотрудников городской администрации, на зеленых островках появятся туи и можжевельник. Всего на улице после реконструкции высадят более 1200 деревьев и кустарников.

В администрации отмечают, что растения станут прекрасной заменой тех, которые были ранее спилены. Напомним, некоторые из них мешали реконструкции улицы, а другие были опасны для пешеходов: при обследовании на стволах были заметны трещины, дуплистость, сухобочины.