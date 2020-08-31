Зеленую зону на Королевке хотят благоустроить. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский поручил главе Смоленска Андрею Борисову и главе Заднепровского района Денису Азаренкову благоустроить береговую линию водоема. Создать все необходимые условия для отдыха должны в следующем году.

“Скворцова дача” нуждается в пешеходных дорожках, лавочках, урнах и освещении. Также необходимо обустроить пляжную зону,

- Знаю, что эта зеленая зона является одним из излюбленных мест отдыха жителей Королевки, и они хотели бы видеть ее более уютной, аккуратной, современной, - сказал глава региона во время рабочей поездки.

Ранее “Комсомольская правда” сообщала, что “Скворцова дача” и еще два парка были выбраны жителями города для благоустройства в рамках федерального финансирования.