Смоленские товары для уборки начали экспортировать в Литву. Фото: администроация Смоленской области.

Товары для уборки и щетки будут продаваться в ритейлере «MERE». Сумма контракта оценивается в 150 тысяч долларов.

Отмечается, что сеть «MERE» работает не только в Литве, их магазины есть в Германии, Польше, Болгарии, Италии, Китае. В будущем у предприятия есть все шансы расширить свою экспортную биографию и задействовать новые рынки сбыта, отметил Генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Максим Астапенков.

Ранее "Комсомольская правда" писала, как другая смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению. Поставка оснастки будет использована для электроинструмента армянской компании «Элит Маршин».