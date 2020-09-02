Новые подробности о реставрации Смоленской крепостной стены. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Крепостную стену в Смоленске продолжают реставрировать. На данный момент рабочие укрепили кирпичные стены с помощью металлической защитной сетки и временных деревянных конструкций. В некоторых местах стены осуществили монтаж кровли. Начались работы по реставрации участка стены возле смоленской набережной. Там установлены строительные леса и местами разобрана крыша, идет поставка необходимых материалов.

Напомним, Смоленская крепостная стена - это уникальный архитектурный памятник, построенный в конце 16 века. Стена является достоянием Смоленска и может приносить большую экономическую выгоду региону.

На данный момент в АУИПИК рассматривается вопрос выделения дополнительных средств на укрытие части стены от намокания поверхностей. Ранее “КП” писала, что на реконструкцию был выделен один млрд рублей.

Также в этом году начались работы по реставрации здания церкви Одигитрии - Днепровских ворот Смоленской крепости. В этом месте находится православная гимназия. Работы по реставрации церкви будут закончены до 30 ноября 2021 года.