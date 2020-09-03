Десногорск получит на развитие инфраструктуры 260 млн рублей. Фото: desnogorsk.admin-smolensk.ru.

В городе атомщиков планируют начать модернизацию уличной инфраструктуры. Согласно договоренностям губернатора Алексея Островского и генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева 260 млн рублей планируют выделить из областного бюджета.

Деньги направят на ремонт детских садов, школ, дороги, освещение и др.

Ранее в Десногорске приобрели новую коммунальную и аварийно-спасательную технику. Также создана лаборатория на базе медико-санитарной части №135.

Ранее “КП” уже писала о том, что Десногорск стал одним из победителей в конкурсе по созданию городской среды.