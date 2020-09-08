В Смоленске школе №33 требуется 53 млн рублей. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Около 53 млн рублей требуется школе №33 на расширение мощностей пищеблока. Во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского в учреждение прозвучало, что по этой причине четвертые классы были вынуждены учиться во вторую смену. Для первой на них не хватило места.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что возможность федерального финансирования будет рассмотрена в 2021 году.

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