В Смоленске снова ограничат движение транспорта на улице Николаева. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске на улице Николаева - от 2-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина - снова появятся временные знаки, запрещающие проезд транспорта, сообщает городская администрация. На участке пройдут ремонтные работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Работы продлятся до 30 сентября.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов сообщал, что работы на улице закончат к 1 сентября, тогда же будет возобновлено движение трамваев в Заднепровье.