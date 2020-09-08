Смоленские власти продлили ограничения из-за Covid-19. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области продлили ограничительные меры для избежания большего числа заразившихся короновирусной инфекцией.

Официально до 15 сентября включительно в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняется масочный режим и социальное дистанирование.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что решение было принято по рекомендации главного санитарного врача по Смоленской области на основании эпидемиологической ситуации в регионе.

Посмотреть ситуацию по заболеваемости можно здесь.