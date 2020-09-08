Новую спортивную площадку установили в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Еще одна спортивная площадка появилась в Промышленном районе Смоленска. Около 29-й школы появилась территория, где можно поиграть в баскетбол и позаниматься на тренажерах.

- В 2019 году в Промышленном районе открыли 4 новые площадки для занятия спортом: в парке 1100-летия Смоленска, микрорайоне Южный, во дворе дома 118 по улице Попова и по улице 25 Сентября, 56, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - В ближайших планах - сделать поле для мини-футбола в районе Попова, 130. А по адресам Рыленкова, 17 и проспект Строителей, 24 построить детские площадки.

Ранее "КП" писала, что школе №33 требуется 53 млн рублей на расширение мощностей пищеблока, которых оказалось недостаточно, чтобы дети могли учиться в одну смену. Возможность федерального финансирования будет рассмотрена в 2021 году.