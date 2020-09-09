Три ФАПа откроют в Рославльском районе. Фото: pixabay.com.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут открыты фельдшерско-акушерские пункты в Перенском, Астапковичском и Любовском сельских поселениях Рославльского района. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Островского с главой района Валерием Новиковым.

Ранее «КП» писала , что в Рославле также будет отремонтирован Дворец культуры. С 2009 года здание частично пустовало, а в 2019-м — передано в муниципальную собственность.