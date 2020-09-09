Девять Домов культуры отремонтируют в 2021 году в Смоленской области

В 2021 году запланирован капитальный ремонт ещё девяти сельских Домов культуры. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Девять Домов культуры планируют отремонтировать в 2021 году в Смоленской области. На обновление учреждений планируют потратить почти половину средств, направляемых на регпроект «Культурная среда» (часть национального проекта «Культура»), сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2020-м проводится реконструкция пяти - Зимецкого (Духовщинский район), Козловского (Рославльский район), Субботниковского (Сычёвский район), Канютинского (Холм-Жирковский район) и Гусинского (Краснинский район). Также идёт строительство крытого павильона для массовых мероприятий в посёлке Каспля Смоленского района.

А в 2019-м восстановительные работы выполнены в семи ДК, отмечают в администрации региона.

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