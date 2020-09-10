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Движение транспорта на улице Попова в Смоленске ограничат до октября

Временные знаки появятся на участке от проспекта Строителей до улицы Петра Алексеева
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта на улице Попова в Смоленске ограничат до октября.

Движение транспорта на улице Попова в Смоленске ограничат до октября.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 12 до 30 сентября закроют движение транспорта на улице Попова. Автомобилистов просят найти пути объезда участка от проспекта Строителей до улицы Петра Алексеева. В городской администрации сообщили, что на улице пройдут дорожные работы.

Ранее местные жители пожаловались на продолжительный ремонт дороги. Напомним, на улице идет ремонт проезжей части, устанавливают новые бордюры и обустраивают тротуары.

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