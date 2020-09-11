В Смоленской области отремонтировали Дома культуры. Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области завершилась программа по ремонту и обновлению Домов культуры в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Обновлено более 30 зданий из 23 муниципальных образований. Во всех зданиях была заменена коммуникация и улучшена материально-техническая база. Теперь в них можно на достойном уровне проводить мероприятия и вести творческую деятельность.

В некоторых районах реставрация носила частных характер. Так, в Ельнинских ДК, были сделаны не только вышеупомянутые работы, но и произведены кровельные работы. Также изменения произошли в кабинете библиотеки и артистической комнаты. Здесь произвели обшивку стен, заменили полы, двери, потолок, светильники и электропроводку.

В Голынковском СДК Руднянского района отремонтировано фойе, теннисная комната, методический кабинет и другие помещения. Васинский СДК Дорогобужского района и Барановский Сафоновского района смогли обновить оконные блоки. Также для артистов в некоторые ДК была закуплена новая сценическая одежда.

В целом же, за четыре года реализации проекта на территории Смоленской области приведено в надлежащее состояние 163 Дома культуры.

Местные жители активно участвовали в обновлении зданий.. В случае необходимости они оперативно информировали о проблемах областные власти и Первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, регионального координатора партпроекта «Культура малой Родины» Ольгу Окуневу, которая контролировала ход ремонтных работ и их качество.

В Смоленской области отремонтировали Дома культуры. Фото: Андрей Смирнов.

Ранее «КП» писала, что в 2021-м отремонтируют девять ДК.