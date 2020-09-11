На Смоленщине проходит трехдневное голосование. Фото: Андрей Смирнов.

Жители региона выбирают губернатора, а также 1056 депутатов как в Смоленский городской Совет, так и в представительные органы 25 муниципальных образований.

- Если мы хотим комфортную жизнь, то нужно обязательно идти голосовать, - отметил Председатель областного совета ветеранов Виталий Вовченко вместе с супругой посетивший избирательный участок в первый же день голосования. - Просто так отсидеться не получится. Регион находится на подъеме, есть развитие, которое необходимо поддержать, выбрать тех, кому мы доверяем. Все зависит от нас, поэтому приглашаю всех смолян проголосовать за достойных кандидатов, - отметил Почетный гражданин Смоленска.

Голосование завершится в воскресенье, 13 сентября. Участки работают с 8.00 до 20.00. Наличие паспорта обязательно.