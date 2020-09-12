Благоустройство парка Пионеров в Смоленске подходит к концу. Фото: администрация Смоленска.

Парк Пионеров готов принять отдыхающих — общественная территория кардинально изменилась. Старый асфальт сменила брусчатка, на клумбах появилось больше зелени. Также проведен монтаж столбов освещения, установлены лавочки и урны.

- Вместе с тем, в связи с технологическим циклом проведения монолитных работ и сроками поставки специализированного оборудования продолжается реконструкция фонтана, который обещают запустить в течение нескольких недель, - сообщили в комитете по информационной политике администрации города Смоленска.

Ранее «КП» писала, что на улице Николаева начали высаживать деревья. Пуск трамваев запланирован до 1 октября.

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