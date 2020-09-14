В Смоленске учреждения УФСИН приняли участие в выборах губернатора

Трехдневные выборы губернатора Смоленской области Фото: УФСИН России по Калужской области

С 11 по 13 сентября 2020 года во всех следственных изоляторах региона, в которых содержатся лица, обладающие избирательным правом, прошли выборы губернатора Смоленской области, а также в представительные органы местного самоуправления прошли, сообщает УФСИН по Смоленской области.

В следственных изоляторах Смоленской области проголосовали более трехсот человек, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН своим избирательным правом воспользовались около ста граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения выбран домашний арест.

В первый день голосования на избирательном участке в СИЗО-1 города Смоленска побывали члены Общественной наблюдательной комиссии Игорь Уваров и Александр Суворов, а также представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области Константин Тюрин. Они отметили, что нарушений в ходе проведения выборов не выявлено, участок организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ЦИК России.

В период с 11 по 13 сентября 2020 года в голосовании приняли участие также все желающие сотрудники и работники уголовно-исполнительной системы Смоленской области.

Ранее на Смоленщине открыли более 780 избирательных участков для прохождения трехдневного голосования.